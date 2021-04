Investigativ-Journalist: Radikalisierung erfolgt analog zu Deutschland

Das Verhalten der Polizei sei besorgniserregend, sagt ein Journalist des Recherchekollektivs «element investigate». Er beobachte die schweizweiten Proteste der Massnahmen-Gegner seit ihren Anfängen und er oder andere Teammitglieder seien regelmässig vor Ort. Deren Entwicklung zeige sich in Deutschland: «Die Radikalisierung läuft genau gleich ab – nur etwas zeitverzögert und im kleineren Rahmen», sagt er: «Es breiten sich genau die gleichen Verschwörungstheorien, Feindbilder und Handlungsmuster aus.» Wie im Nachbarland würden Demos nun trotz Verbot stattfinden, beispielsweise als Spaziergang. Wie in Altdorf sei die Polizei überfordert, sobald sich ein stationäres Geschehen in Bewegung setze. Zudem fänden die Proteste gezielt an Orten statt, an denen das Polizeikorps eher klein und schnell am Anschlag sei. Und ähnlich wie in Deutschland nehme die Gewalt gegen Medienvertreter stetig zu. Das Problem, diese Proteste einzudämmen, liege aber nicht nur bei der Polizei: «Die Politik kapituliert vor den Demonstrierenden», sagt der Investigativ-Journalist. «Die Teilnehmer werden noch immer als normale, besorgte Durchschnittsbürger wahrgenommen.» Und dies, obwohl sie gegen das Gesetz verstiessen. Bei Personen aus anderen Gesellschaftsschichten, wie Hooligans, gehe man in der gleichen Situation viel rigoroser vor.