Vatikan: Schweiz weiht Botschaft ein

Am Mittwoch weihte Bundesrat Ignazio Cassis den neuen Sitz der Schweizer Botschaft beim Heiligen Stuhl offiziell ein. Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde dieser bereits in einer Zeremonie im Mai 2022, die den Startschuss für verschiedene Renovationsarbeiten darstellte. «Die neue Botschaft, mit welcher der Bundesrat die Möglichkeiten der bilateralen und internationalen Zusammenarbeit in den Schwerpunktbereichen der Schweizer Aussenpolitik bestmöglich ausschöpfen und die in den letzten Jahren kontinuierlich zunehmenden diplomatischen Aufgaben besser bewältigen möchte, ist nun voll betriebsbereit», schreibt das EDA.