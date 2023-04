Krönung von König Charles: Prinzessin Anne führt Prozession an

1 / 6 Prinzessin Anne wird bei der Krönung von König Charles eine grosse Ehre zuteil. IMAGO/Paul Marriott Die 72-Jährige wird in der Krönungsprozession als prestigeträchtiger «Gold-Stick-in-Waiting» auftreten und somit als persönliche Leibwächterin des Souveräns fungieren. imago images/Giles Anderson / Av Das bedeutet, dass Anne als «persönliche Adjutantin», also «persönliche Truppenbefehlshaberin», dem Monarchen und Königsgemahlin Camilla nach der Krönung am 6. Mai auf dem Pferd folgen und die feierliche Prozession mit 6000 Angehörigen der Streitkräfte anführen wird. IMAGO/Shutterstock

Zielstrebig, zuverlässig, bescheiden, aber mit spitzer Zunge – so wird Prinzessin Anne beschrieben. Die einzige Tochter der im September verstorbenen Königin Elizabeth II. ist seit Jahren für ihr Pflichtbewusstsein und ihre Hingabe bekannt, zählt innerhalb der britischen Königsfamilie zu den fleissigsten Mitgliedern. Nun wird die 72-Jährige für ihre unerschütterliche Loyalität an der Krone von ihrem Bruder, Charles III. geehrt, wie der «Mirror» berichtet.

Die Princess Royal wird in der Krönungsprozession als prestigeträchtiger «Gold-Stick-in-Waiting» auftreten. Dabei handelt es sich um eine Position, die historisch gesehen jener Person übertragen wird, die mit der persönlichen Sicherheit des Souveräns betraut ist. Das bedeutet, dass Anne als «persönliche Adjutantin», also «persönliche Truppenbefehlshaberin», dem Monarchen und seiner Frau, Königsgemahlin Camilla (75), nach der Krönung am 6. Mai auf dem Pferd folgen wird.

«Der König schätzt Anne als vertrauenswürdige Leutnantin»

Während also das frisch gekrönte Paar in der Gold State Kutsche von der Westminster Abbey zum Buckingham-Palast fährt, wird Prinzessin Anne die feierliche Prozession mit 6000 Angehörigen der Streitkräfte anführen. Königliche Quellen enthüllten, wie der König seiner Schwester persönlich seinen Wunsch mitteilte und wie sie sich «unglaublich geehrt» fühlte, die Rolle zu übernehmen.

«Die Richtung des Königs ist für alle klar ersichtlich. Er belohnt die Princess Royal vor allem für ihre Loyalität und ihre unerschütterliche Pflichterfüllung», verrät eine Quelle aus dem Palast. Und weiter: «Der König schätzt seine Schwester als vertrauenswürdige Leutnantin und dies ist das perfekte Beispiel für eine solche Beziehung.»

«Gold-Stick-in-Waiting» gibt es seit der Tudor-Zeit

Das Privileg des «Gold-Stick-in-Waiting», der Name leitete sich von einem Stab mit goldenen Kopf ab, der die Amtsgewalt symbolisiert, geht auf das 15. Jahrhundert in die Tudor-Zeit zurück. Damals wurden zwei Leibwächter – ein Goldstab und ein Silberstab – in der Nähe des Monarchen oder der Monarchin platziert, um ihn oder sie vor Gefahren zu schützen. Seit der Regentschaft von Königin Victoria sind die Aufgaben nur mehr rein zeremonieller Natur und werden bei staatlichen Anlässen eingesetzt. Die Rolle des Goldstabs wird gemeinsam von den Obersten der Life Guards und den Blues and Royals wahrgenommen, während die Rolle des Silberstabs vom Kommandanten der Household Cavalry ausgeübt wird.

Historikerin Marlene Koenig sagt über Prinzessin Anne gegenüber dem «Hello!»-Magazin: «Sie war die erste Frau, die jemals zum Oberst der Blues and Royals ernannt wurde, und ist damit die erste Frau, die als ‹Gold-Stick-in-Waiting› fungiert. Anne hat diese Rolle bei der Krönung. Das kommt nicht ganz unerwartet, ist aber sehr schön». Ein Sprecher des Buckingham-Palastes teilte zudem mit: «Weitere Einzelheiten zur Krönungsprozession werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.»

Prinzessin Anne war auch «persönliche Adjustantin» der Queen

Die 72-Jährige ist – wie fast alle Mitglieder der Königsfamilie – Ehrenoberst des britischen Militärs. Sie trägt den Ehrentitel als Admiral der Royal Navy. Zudem ist sie Oberst des Kavallerieregiments der Blues and Royals der britischen Armee, das Teil der Household Cavalry ist.

Bereits bei früheren Anlässen fungierte die Schwester des Monarchen als «persönliche Adjutantin» der verstorbenen Königin und führte hoch zu Ross mehrere Jahre lang während der Trooping-the-Colour-Feierlichkeiten in London die Parade an. Oftmals an der Seite ihres Neffen, Prinz William (40).