Ronja Jansen: SP Baselland will Ex-Juso-Chefin nicht in Bern

Ronja Jansen, ehemalige Chefin der Juso Schweiz, wird der Einzug in den Nationalrat bis mindestens 2027 verwehrt bleiben.

Die Baselbieter SP hat entschieden, wer im Oktober um den Einzug in den Nationalrat kämpfen darf.

Erst vor wenigen Wochen erklärte sie, dass sie im Oktober in den Nationalrat gewählt werden möchte. «Gerne würde ich mein Engagement in Zukunft auch im Nationalrat weiterführen und mich dort für bezahlbare Mieten, Krankenkassenprämien und eine gerechte Steuerpolitik einsetzen», so Jansen.