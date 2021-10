Verschnupft in der Pandemie – Grosse Erkältungswelle könnte Testkapazitäten strapazieren

So gehst du gesund durch den Winter

Der Lebenswandel hat einen grossen Einfluss auf die Abwehrkräfte. Für ein gestärktes Immunsystem empfohlen wird genügend Schlaf. Grund dafür ist, dass sich der Körper während des Schlafs am besten regeneriert. Bereits eine Nacht mit Schlafmangel gilt als schwächend für das Immunsystem. Gift für das Immunsystem ist Stress. Weniger Hektik und Pausen im Alltag stärken die Abwehrkräfte. Auch die Ernährung wirkt sich positiv auf die Abwehrkräfte aus. Diese sollte gesund und ausgewogen sein. Dazu gehören genügend Obst und Gemüse sowie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Nüsse. Wer pro Tag eineinhalb bis zwei Liter Wasser oder ungesüssten Tee trinkt, aktiviert den Kreislauf und den Stoffwechsel. Ausserdem bringt Bewegung an der frischen Luft das Immunsystem in Schwung.