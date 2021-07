Hochwasser auf Campingplätzen - «Grosse Fische schwimmen zwischen den Zelten herum»

Komplett überflutet sind die Campingplätze etwa in Gampelen BE und Delley-Portalbahn FR.

Der Regen vermiest vielen Campern und Camperinnen gründlich die Saison. Der Campingplatz Gampelen BE am Neuenburgersee wurde am Wochenende evakuiert. Zwischen den Wohnwägen steht das Wasser 30 Zentimeter hoch. Camperin Sibylle Stucker sagt, seit acht Jahren auf dem Campingplatz habe sie so etwas noch nie erlebt. «Wir hatten schon zwischendurch mal Hochwasser, aber was wir gerade mitmachen, ist unglaublich: Grosse Fische schwimmen zwischen den Zelten herum, wie im See», sagt Stucker. «Die Wohnwägen stehen schon seit fast einer Woche im Wasser, die sind komplett zerstört man kann sie höchstens noch als Hühnerställe gebrauchen», so die Camperin.