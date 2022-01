«Absolut fahrlässig» – Grosse IT-Networking-Party mit Politikern und CEOs stösst auf Kritik 

1 / 4 Im Berner Kursaal findet am Donnerstag die alljährliche ICT-Networking-Party statt. ICT-Networkingparty Das finden nicht alle gut. Die Berner SP-Grossrätin und Ärztin Belinda Nazan Walpoth etwa hält die Durchführung des Grossanlasses angesichts der aktuellen epidemiologischen Lage für «absolut fahrlässig». Inselspital Gastgeberin Vania Kohli hält derlei Sorgen für übertrieben. ICT-Networkingparty

Bisherige wissenschaftliche Daten deuten zwar darauf hin, dass die Omikron-Variante weniger schwere Verläufe auslöst als ihre Vorgänger. Aufgrund der hohen Infektionszahlen werden in den kommenden Tagen jedoch gravierende Personalausfälle erwartet. So warnte das BAG davor, dass sich auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle zehn bis 15 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung gleichzeitig in Isolation oder in Quarantäne befinden werden.

«Prekäre Platzverhältnisse»

In Bern steht hingegen bereits der nächste Grossevent an: Am kommenden Donnerstag findet im Kursaal die traditionelle ICT-Networking-Party statt, bei der sich das Who-is-Who der Schweizer Informatik- und Kommunikationsbranche zum Stelldichein mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Behörden trifft. Neben Kaderleuten aus Bundesämtern gaben sich in den vergangenen Jahren auch die Chefs grosser Player wie SBB, Post oder Swisscom die Ehre. Rund 1500 Personen nehmen jeweils an der Branchenparty teil.

«Man trifft sich auf engstem Raum, vor allem im Durchgangsbereich und an den Tischen sind die Platzverhältnisse prekär», erzählt ein IT-Experte, der mehrmals zu den Gästen zählte und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante hält er die diesjährige Durchführung des informellen Anlasses für unvernünftig: «Kommt es zum Superspreader-Event, werden viele der anwesenden Wirtschaftsführer und Behördenvertreter ausfallen.»

Die Berner SP-Grossrätin und Ärztin Belinda Nazan Walpoth hält die Indoor-Veranstaltung zum aktuellen Zeitpunkt für «absolut fahrlässig». Selbst wenn die 2G-Plus-Regel gelte, könnten sich Teilnehmende infizieren und das Virus anschliessend weiterverbreiten. Walpoth verweist auf zahlreiche Fälle, bei denen sich Menschen trotz Dreifachimpfung angesteckt haben. «Es kann nun wirklich in niemandes Interesse sein, dass bald die ganze Schweiz lahmliegt», sagt die Gesundheitspolitikerin. «Die ICT-Networking-Party sollte deshalb unbedingt verschoben werden.»

Restrisiko «auf Minimum reduziert»

Vania Kohli, Organisatorin und Gastgeberin des Netzwerker-Events, hält die Sorgen für übertrieben. Aufgrund der strengen 2G-Plus-Regel bildeten die Teilnehmenden eine «impftechnisch homogene Gruppe» und das Restrisiko sei «auf ein Minimum reduziert», sagt die Rechtsanwältin. Der Kursaal Bern biete mit seiner Raumgrösse und -höhe «optimale Verhältnisse für Veranstaltungen dieser Art». Ausserdem sei die Personenzahl dieses Jahr beschränkt worden und es würden weniger als 1000 Leute teilnehmen.

Letztlich würden die Anwesenden selber entscheiden, ob sie sich dem Risiko aussetzen wollen oder nicht, sagt Kohli: «Ich schaffe nur das Angebot.» Zwingend seien solche Anlässe in der Tat nie, räumt sie ein. «Aber die Anmeldezahlen zeigen, dass sie einem Bedürfnis entsprechen – jetzt erst recht.»

Ganz so prominent wie in den vergangenen Jahren wird die ICT-Networking-Party 2022, die vom Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland bewilligt wurde, allerdings nicht besetzt sein. So hat sich etwa die SBB gegen eine Teilnahme entschieden, «da es kein betrieblich notwendiger Anlass ist und dieser somit nicht mit den Corona-Massnahmen der SBB vereinbar ist», wie das Bahnunternehmen auf Anfrage schreibt.

Die Swisscom lässt verlauten, dass in diesem Jahr zumindest keine Mitglieder der Konzernleitung anwesend sein werden. Und auch seitens der Post werden weder CEO und CIO noch Mitarbeitende des Bereichs Kommunikations-Services unter den Gästen anzutreffen sein.

