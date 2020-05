Achtstündige Sitzung

Deutschland plant neue Corona-Hilfen

Die Koalition aus Union und SPD hat sich in Deutschland auf ein höheres Kurzarbeitergeld und einen tieferen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie geeinigt.

Am Treffen in Berlin nimmt auch Kanzlerin Angela Merkel teil. (Archivbild)

Wegen der schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind Hunderttausende deutsche Beschäftigte in Kurzarbeit: CSU-Chef Markus Söder, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken (von links). (23. April 2020)

Die Spitzen von Union und SPD wollen das Kurzarbeitergeld für besonders von der Corona-Krise betroffene Arbeitnehmer anheben. Zudem soll der Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Darauf einigten sich die Spitzen beider Parteien bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend in Berlin.