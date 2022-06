Verlängerter Arm des ÖV: «Grosse Löcher im ÖV-Netz» – Buxis sollen abgelegene Gebiete erschliessen

Das Start-up MyBuxi bietet eine Mischung aus Taxi und Bus an. Das Angebot bringt Fahrgäste dort hin, wo sonst kein Bus oder Zug hinfährt. Haltestellen und Abfahrtzeiten sind flexibel. Ab August fahren die sogenannten Buxis auch in der Region Belp und stehen von sechs Uhr morgens bis ein Uhr nachts zur Verfügung. Bedient werden die elektrischen Minibusse von Freiwilligen. «Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht», sagt Geschäftsleiter und MyBuxi-Gründer Andreas Kronawitter zu 20 Minuten. Der Service wird aus Spenden und Erlösen aus dem Fahrbetrieb finanziert.

Bereits im Emmental, Gotthardgebiet und Oberaargau kurven die Buxis durch die Dörfer. Laut Kronawitter erstreckt sich die Klientel über alle Altersklassen. Die hohe Nachfrage weise auf die Lücken im Schweizer ÖV-Angebot hin, sagt er: «Man muss sich nur eine Landkarte der ÖV-Erschliessungsqualität anschauen. Dann sieht man, dass es grosse Löcher gibt.» Besonders abends sei das Angebot stark eingeschränkt. «Die Städter haben immer das Gefühl, die Schweiz sei durch den öffentlichen Verkehr extrem gut erschlossen. In der Stadt mag das zutreffen, aber auf dem Land ist dem nicht so», so Kronawitter.

«Autofahren ist immer noch zu günstig»

Belp nur der Anfang?

Belp soll der Ausgangspunkt eines grösseren Netzes werden. «Wir haben das Projekt bereits so aufgezogen, dass es weiterwachsen kann», erklärt MyBuxi-Chef Kronawitter. Die Erweiterung eines Gebietes sei einfach, ein neues aufzubauen dagegen schwieriger: «Wenn man mit einer zu grossen Fläche startet, verbraucht man zu viele Ressourcen bei einer gleichzeitig geringen Auslastung. Deswegen beginnen wir mit einem kompakteren Gebiet, wie Belp.» So ist bereits ein Anschluss an den Bahnhof Wankdorf in Planung.