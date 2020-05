Aktualisiert 15.05.2020 12:51

Abwasserreinigungsanlage Obersee

Bohrschlamm stellt Polizei vor Rätsel

In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch ist eine sehr grosse Menge Bohrschlamm oder ähnliches unkontrolliert in die ARA Obersee in Schmerikon geflossen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Noch weiss die Polizei nicht, woher der Schlamm kam. Es entstand grosser Sachschaden. Der Schlamm musste mit Kanalspülwagen abgepumpt werden.

Tonnen von Bohrschlamm sind zwischen dem 4. und 13. Mai unkontrolliert in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Obersee in Schmerikon geflossen und haben Schäden verursacht. Die Polizei versucht herauszufinden, woher der Schlamm kam.

Der Schaden an der ARA und die Kosten der Entsorgung des Bohrschlamms könnten noch nicht beziffert werden. Der Betrag liege aber weit über zehntausend Franken, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mit.

Der Schlamm musste mit Kanalspülwagen abgepumpt werden. Das getrocknete Material habe ein Gewicht von mehreren Tonnen, hiess es. Das Material müsse fachgerecht entsorgt werden. Zudem könnten an der Anlage und den Pumpen Langzeitschäden entstehen.

Verschiedene Fachdienste versuchten die Herkunft des Bohrschlamms bisher erfolglos zu finden. Mitarbeiter des Amts für Wasser und Energie vermuten, dass auf einer Baustelle irgendwo in den Gemeinden Schmerikon, Uznach, Gommiswald oder Kaltbrunn nach Erdbohrungen der Bohrschlamm dem Abwasser zugefügt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.