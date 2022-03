Die Kantonspolizei Bern teilt mit, dass eine grössere Menge Gülle in den Guntenbach geraten ist. Nicht nur der Bach, sondern auch eine Fischzucht musste mit Frischwasser gefüllt werden.

Sigriswil BE : Grosse Menge Gülle fliesst in Bach bis in Thunersee – Fischsterben befürchtet

1 / 4 In der Nähe von Sigriswil gelangte am Mittwochnachmittag Gülle in den Guntenbach. (Symbolbild) Pixabay Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern stellte fest, dass die Verschmutzung bis zum Thunersee reichte. Pixabay Der Bachlauf und die nahegelegene Fischzucht mussten mit Frischwasser gefüllt werden. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Eine grössere Menge Gülle ist in Sigriswil in einen Bach gelangt.

Die Verschmutzung erstreckte sich über vier Kilometer bis zum Thunersee.

Es ist zu befürchten, dass dabei zahlreiche Lebewesen verendet sind.

Am Mittwochnachmittag wurde der Kapo Bern gemeldet, dass eine grössere Menge Gülle am Mittwochnachmittag in den Guntenbach bei Sigriswil geflossen sei. Als eine Patrouille der Kantonspolizei Bern vor Ort war, stellte sie fest, dass sich das Gewässer bereits über eine längere Distanz braun verfärbt hatte.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Ursprung der Verschmutzung bei Pumparbeiten unterhalb Schwanden lag. Dort war eine grössere Menge Gülle ausgelaufen, über Brunnenabflüsse in den Guntenbach und anschliessend via Grabenmühle bis in den Thunersee gelangt. Laut aktuellem Kenntnisstand verbreitete sich die Verschmutzung über vier Kilometer. Die Kantonspolizei Bern geht davon aus, dass durch die hohe Konzentration an Gülle bis zu einem Kilometer nach dem Ort des Austritts zahlreiche Lebewesen gestorben sind.

Die Fischereiaufsicht, das Amt für Wasser und Abfall und die Kantonspolizei haben gleich erste Massnahmen ergriffen und Frischwasser in den Bachlauf gefüllt. Ausserdem wurde eine Fischzucht, die sich in der Nähe des Ursprungsortes der Verunreinigung befindet, durch die Feuerwehr Sigriswil mit frischem Wasser versorgt. In der Zucht starben laut aktuellen Kenntnissen keine Fische und auch das Trinkwasser wurde nicht verschmutzt. Der mutmassliche Verantwortliche für die Verschmutzung muss damit rechnen, dass er angezeigt wird.

