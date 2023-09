Fans warten auf iPhone 15 Pro Max länger als gedacht

So steht auf der Apple-Seite beim iPhone Pro Max eine Versandzeit von vier bis fünf Wochen.

Getty Images via AFP

Doch die Bestellungen der Pro-Modelle könnten sich in die Länge ziehen.

Am 12. September wurde das iPhone 15 vorgestellt. Es soll am 22. September im Handel erscheinen.

Auch in der Schweiz könnte es zu Wartezeiten kommen.

Das iPhone 15 erscheint am 22. September in der Schweiz.

Das iPhone 15 sorgte seit der Ankündigung vom 12. September für gemischte Stimmen. Das Internet und Tech-Experten zugleich bemängeln die jährlich fehlende Innovation am neusten Apple-Produkt. Doch das hält Fans nicht davon ab, das neuste iPhone zu ergattern. Offiziell erscheint das iPhone 15 am 22. September. Diesmal gingen aber so viele Vorbestellungen ein, dass sich die Wartezeiten beim Apple Store um mehrere Wochen verlängern.