Ausserirdisches Leben – wie realistisch ist das?

Darum gehts «Wir haben es nur noch nicht gefunden»: Weltraumforscher Thomas Zurbuchen ist sich sehr sicher, dass es ausserirdisches Leben gibt.

Der Ex-Nasa-Forschungschef und neue Leiter von ETH Zürich Space steht nicht allein da mit seiner Haltung.

Zwar gibt es noch keine Beweise, aber einige Missionen haben zumindest schon Hinweise auf Leben geliefert.

Die Suche nach ausserirdischem Leben wird weltweit fortgesetzt – auch in Zürich beteiligt man sich.

Aktuelle Projekte der Nasa und ESA wollen bereits in naher Zukunft Fortschritte erzielen.

Ausserirdisches Leben – das klingt erstmal nach Science Fiction. Doch laut Thomas Zurbuchen, Ex-Nasa-Forschungschef und neuer Leiter von ETH Zürich Space, ist das gar nicht so abwegig. Der 55-Jährige verwettet zwar nicht sein Haus, aber immerhin sein Auto darauf, dass er den Nachweis von ausserirdischem Leben noch selbst miterleben wird (siehe Video). Er sei sich aber sehr sicher, dass es ausserirdisches Leben gibt.

Thomas Zurbuchen, Ex-Nasa-Forschungschef und neuer Leiter von ETH Zürich Space, glaubt an die Existenz von ausserirdischem Leben – und hofft, dass es schon bald gefunden wird. 20min/Matthias Spicher

Sehen das auch andere Weltraumforschende so?

Ja, diesbezüglich herrscht in der Forschungsgemeinschaft weitgehend Einigkeit. Nur wenige sind davon überzeugt, dass die Erde die einzige Heimat des Lebens ist. Weniger einig sind sich Fachleute aber, wie das ausserirdische Leben aussehen könnte. Während sich der US-Astronom Seth Shostak durchaus vorstellen kann, dass innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte «grosse technische Strukturen im All» aufgespürt werden, erwarten andere wie Guy Consolmagno, dem Direktor der Sternwarte des Vatikans, die Entdeckung einfacher Lebensformen. An der ETH Zürich, die seit 2022 ein Centre for Origin and Prevalence of Life unterhält (siehe Box), ist man offen für beide Formen. Dort wird mit dem in Zürich entwickelten Life-Teleskop sowohl nach Biosignaturen, als auch nach möglichem höherem Leben gesucht.

Das geschieht am Centre for Origin and Prevalence of Life Am vom Astrophysiker und Nobelpreisträger Didier Queloz geleiteten Forschungszentrum sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Ursprünge des Lebens auf und ausserhalb der Erde erforschen. Im Fokus stehen dabei vor allem vier Forschungsgebiete: Welche chemischen und physikalischen Prozesse haben die Entstehung von lebendigen Organismen ermöglicht? Auf welchen Planeten könnte es Leben geben? Wie entsteht auf Planeten eine Umgebung, in der sich Leben dauerhaft etablieren kann? Und wie verändert dieses Leben die Eigenschaften der Planeten? Welche sonstigen Formen von Leben könnte es noch geben?

Was spricht für die Existenz von ausserirdischem Leben?

Aktuellen Schätzungen zufolge gibt es mindestens 200 Milliarden Galaxien im Universum. «Die Vorstellung, dass es in diesem riesigen Universum nur an einem einzigen Ort Leben gibt, ist schwierig», so Zurbuchen im 20-Minuten-Interview. Die Meinung teilen viele. Laut Abschätzung der US-Raumfahrtbehörde Nasa könnte allein in der Milchstrasse jeder fünfte sonnenähnliche Stern einen Planeten besitzen, der unserer Erde ähnlich ist.

Zudem konnten im All schon mehrfach sogenannte Bausteine des Lebens gefunden werden. Bei ähnlich günstigen Voraussetzungen wie auf der Erde müsste dann auch auf anderen Planeten Leben entstehen. So sah es laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zumindest der belgische Biochemiker, Zellforscher und Nobelpreisträger Christian de Duve. Hinzu kommt, dass die Forschung bereits gezeigt hat, dass manche Bakterien oder anderen Mikroorganismen – sogenannte Extremophile – auch bei äusserst unwirtlichen Bedingungen überleben können.

Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt nach ausserirdischem Leben zu suchen?

Da gibt es passive und aktive Möglichkeiten. So wird das All etwa nach Radiosignalen abgehört (siehe Box). Astrophysikerinnen und -physiker suchen aber auch gezielt nach Bio-Signaturen wie Sauerstoff, Methan oder Ozon, die auf fernes Leben hinweisen könnten. Künftig könnten noch mehr Ansätze dazukommen: Es gibt Überlegungen, ob man allenfalls die Umwelt- oder künstliche Lichtverschmutzung ferner Zivilisationen in den Atmosphären ihrer Exoplaneten messen könnte, so der Astrobiologe Daniel Angerhausen von der ETH Zürich zu Srf.ch.

Was wurde bislang gefunden?

In den letzten Jahren wurden einige Planeten im Sonnensystem nach ausserirdischem Leben durchsucht. Eine Auswahl:

Was ist für die Zukunft geplant?

Sicher ist: Die Suche nach ausserirdischem Leben wird fortgesetzt. Einige Beispiele:

Angenommen, es gibt höheres ausserirdisches Leben. Könnten wir mit ihm kommunizieren?

Selbst wenn es Ausserirdische geben sollte, könnte es unwahrscheinlich sein, dass wir mit ihnen in Kontakt treten. Grund dafür sind die enormen Distanzen: «Falls es in unserer Milchstrasse Zivilisationen gibt, sind diese Abertausende Lichtjahre entfernt», so Sebastian Grandis, Astrophysiker bei der Uni Innsbruck. Der nächste Stern sei Proxima Centauri. Er sei 4.24 Lichtjahre entfernt und auch nach acht Jahren sei keine Radiowelle zurückgekommen.

