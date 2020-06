Studenten erhalten LInk zu spät

Grosse Prüfungspanne an der Universität Bern

An der Universität Bern ereignete sich eine Prüfungspanne. Rund 40 Schüler erhielten den Link zu einer Online-Prüfung zu spät und konnten deshalb nicht teilnehmen.

Grund dafür war ein Systemfehler des Computers, der die Links an die Studenten verschicken sollte.

Am 2. Juni war für 346 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudenten Prüfungstag. Sie sollten den zweiten Teil einer Statistikprüfung absolvieren – online, von Zuhause aus. Die Studenten sollten einen Link erhalten, mit dem sie anschliessend zur Prüfung gelangten. Jedoch ereignete sich an jenem Morgen eine schwerwiegende Panne: Rund 40 Studenten erhielten den Link zur Prüfung zu spät und konnten deshalb nicht mitmachen.

Für die Studenten, die die Prüfung verpassten, ein regelrechter Schock. Denn die beiden Teilprüfungen, die zusammen eine Note ergeben, sind für die Lernenden Pflicht. «Wir setzen alles daran, damit unsere Studierenden durch die schwierige Situation keine Nachteile erfahren», sagt Artur Baldauf, Dekan und Leiter der Prüfungskommission gegenüber der «Berner Zeitung» . Die Studierenden, die den Link zu spät erhielten, dürften nun entscheiden: Entweder traben sie für eine zweite Teilnote zu einer mündlichen Prüfung an oder sie behalten die Note aus der ersten Prüfung.

Systemfehler

Grund für die Panne war das Computersystem der Uni Bern, das länger brauchte als gedacht, um die Prüfungslinks zu verschicken. Das System sei am frühen Morgen sogar noch vom Lehrveranstaltungsleiter überprüft worden. «Er sah die Meldung: Alle 346 Einladungen erfolgreich versandt – null Fehler, null Probleme, null Rückweisungen –, und ging davon aus, dass alles in Ordnung sei», so Dekan Artur Baldauf. Dass das System es nicht schaffe, die Links rechtzeitig zu verschicken, sei nicht voraussehbar gewesen. Bisher habe es keine Probleme geben.