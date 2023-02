Party im Luxushotel - So feierte Miri Vasovic ihren Dreissigsten

Mirjana Vasovic – ehemals Zuber – feierte am Samstag eine grosse Party in Zürich.

Mirjana Vasovic ist am Samstag 30 Jahre alt geworden. Den denkwürdigen Tag feierte sie im sehr grossen Kreis von Freunden und Familie aus aller Welt im Luxushotel Baur au Lac in Zürich. «Ich habe fast die halbe Welt in einem Raum gehabt! Für meinen Geburtstag sind unter anderem Menschen aus Los Angeles, New York, Paris, London, Belgrad, Stockholm und Frankfurt angereist. Ich bin wirklich gesegnet», so Vasovic gegenüber 20 Minuten. Dekoriert war die Location ganz im Zeichen Hollywoods. «Es war wunderbar und wäre niemals zustande gekommen, wenn meine Freunde nicht die Planung übernommen hätten. Ich bin keine Organisatorin – dieses Talent besitze ich nicht.»