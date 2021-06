Unwetter in der Schweiz : Grosse Schäden nach der Gewitternacht in der Schweiz

Am Montag sind heftige Gewitter über die Schweiz gezogen.

Am Montag zogen mehrere Gewitter über die Schweiz. In der Westschweiz richteten bis zu golfballgrosse Hagelkörner grossen Schaden an. Vielerorts fiel so viel Regen, dass Strassen und Bahnhöfe überflutet wurden. Ganze Autos sind in den Wassermassen versunken. Einige konnten dem Regen etwas Gutes abgewinnen und paddelten im Kanu oder auf dem SUP durch die überfluteten Strassen. Die SBB hatte grosse Probleme, ihren Betrieb aufrecht zu halten. Einige Züge steckten längere Zeit fest. Es kam auch zu Zugausfällen. Auch am Dienstag kann es lokal wieder zu starken Gewittern kommen.