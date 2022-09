Basel: Grosse, schlanke Sturmhauben-Räuber bedrohen und nehmen zwei Opfer aus

20min/Steve Last

Zwei Personen wurden am Dienstagabend von zwei maskierten Männern ausgeraubt.

Eine 25-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann wurden am Dienstagabend in Basel ausgeraubt. Laut der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurden die beiden gegen 22.45 Uhr in der Lehenmattstrasse von zwei Männern unvermittelt angegangen und mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht.