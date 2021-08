Kein Job während Corona - Grosse Solidarität für Familie ohne Strom – «Ich weine und bin dankbar»

Der Vater von vier kleinen Kindern aus Flüh (SO) kann am Mittwochmorgen nicht fassen, was in den letzten Stunden passiert ist. Seine Geschichte berührte zahlreiche Leserinnen und Leser, die dem Betroffenen unter die Arme greifen wollen. Die Solidarität bringt der Familie gleich doppelt Licht ins Leben: Die Strom-Rechnung kann mit den Spenden beglichen werden. Der Vater ist überwältigt: «Ich bin grad am Weinen. Ich freue mich sehr. Danke für den Einsatz.» Die Reaktionen und Hilfsangebote bedeuten ihm alles und helfen ihm durch eine sehr schwierige und dunkle Zeit, so der Mann.