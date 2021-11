Zweidlen ZH - Grosse Solidarität für Kim nach Anzeige wegen Weihnachtslämpli

Keine fixe Regelung

Wie Thomas Oberle vom Hauseigentümerverband (HEV) erklärt, gibt es schweizweit keine fixe Regelung. Die Gemeinden können aber in ihren Polizeireglementen derartige Bestimmungen vorsehen. «Solche Bestimmungen können sich an einem Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2013 orientieren», sagt der Jurist. Ob und in welchen Gemeinden solche Bestimmungen existieren, sei ihm nicht bekannt. Das Bundesgericht stützte einen Entscheid des Aargauer Verwaltungsgerichts, welches die Weihnachtsbeleuchtung in einem konkreten Fall auf die Zeit vom ersten Advent bis zum 6. Januar begrenzte und den Betrieb bis jeweils 1 .00 Uhr des Folgetages bestimmte.