Krank in Dubai: Grosse Sorge um Bushidos Frau – Anna-Maria Ferchichi sitzt im Rollstuhl

In ihren Storys erzählt die achtfache Mutter, wie sie die Kinder nur ein paar Stunden am Nachmittag sehen darf. Dabei sieht man sie sichtlich angeschlagen und am Tropf hängend.

Grosse Sorge um Anna-Maria Ferchichi. Die 40-Jährige meldete sich nach längerer Abwesenheit am Mittwoch erstmals wieder auf Instagram zu Wort und offenbarte: «Im Moment bin ich krank und diesmal hat es mich wirklich umgehauen.» Sie ist derzeit so schwach, dass sie nicht nur an einen Rollstuhl angewiesen ist, sondern auch am Tropf hängt. Ein gänzlich unglücklicher Moment, zumal sie erst kürzlich mit ihrer Familie nach Dubai ausgewandert ist.