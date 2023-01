Kitzbühel: Sorgen um Marco Odermatt – zog sich der Schweizer Verletzung zu?

Der Nidwaldner verhinderte auf der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel einen Sturz in extremis. Nun stellt sich die Frage, wie es dem 25-Jährigen genau geht.

Odermatt kann den Sturz gerade noch verhindern. SRF

Darum gehts Marco Odermatt hatte in der Abfahrt von Kitzbühel viel Glück.

Der 25-Jährige konnte einen Sturz gerade noch verhindern.

Nun wird aber gewerweisst, ob sich der Nidwaldner bei dieser Aktion eine Verletzung zuzog.

Was für ein Schreckmoment: Marco Odermatt strebte seinen ersten Abfahrts-Sieg an, riskierte auf der Streif viel. Doch das wurde dem 25-Jährigen beinahe zum Verhängnis. Nur seinen starken fahrerischen Fähigkeiten hat er es zu verdanken, dass er nicht stürzte. Doch es wirkten extreme Kräfte auf Odermatt.

Dieser fuhr das Rennen zu Ende, hatte jedoch keine Chance auf eine gute Platzierung, er wurde letztlich abgeschlagen 54. Das Abschneiden ist hier aber zweitrangig. Mehr zu denken gibt das, was nach der Zielankunft zu sehen war: Odermatt humpelte von dannen, wie die SRF-Kommentatoren noch während des Rennens berichteten.

«Das war nahe an einer Katastrophe»

Was zudem verunsichert: Odermatt gab im Anschluss keine Interviews, begab sich sofort in Behandlung. Später wurde im SRF erwähnt, den klaren Leader im Gesamtweltcup zwicke es aktuell im Knie. Noch immer ist nicht bekannt, ob Odi eine Verletzung erlitt oder nicht. Wie der «Blick» berichtet, wird eine Meniskus-Verletzung vermutet, ein MRI soll Gewissheit bringen.

Odermatt verzichtet jedenfalls auf den Start am Samstag in der zweiten Abfahrt in Kitzbühel, wie Swiss-Ski mitteilt. «Ich bin froh, dass ich nicht im Netz gelandet bin. Jetzt muss ich aber zuerst mein Knie etwas schonen und schaue Tag für Tag weiter», wird Odi zitiert. Diese Aussage lässt darauf hoffen, dass Odermatt davon ausgeht, dass seinem Knie nichts Schlimmeres passiert ist.

Entwarnung bei Corinne Suter Auch bei der Frauen-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo wurde eine Swiss-Ski-Athletin in Mitleidenschaft gezogen. Corinne Suter stürzte heftig und blieb kurze Zeit liegen. Nach bangen Momenten stand die 28-Jährige wieder auf und fuhr selbstständig ins Ziel. Dort war der Schwyzerin anzusehen, dass sie der Sturz mitgenommen hatte, ihr kullerten Tränen über die Wangen und es zeichneten sich Schürfwunden im Gesicht ab. Wie Swiss-Ski am Freitagnachmittag mitteilt, hat sich Suter keine schweren Verletzungen zugezogen. Ob sie die zweite Abfahrt in Cortina von Samstag bestreitet, wird kurzfristig am Morgen entschieden. (hua)

Glück bekundete auch Aleksander Kilde. Der aktuell klar beste Abfahrer der Welt brach sich am Donnerstag im letzten Training in Kitzbühel die Hand. Am Freitag stand er dennoch am Start und fuhr das Rennen zu Ende. Aber auch der Norweger musste einen Sturz spektakulär abwenden.

Auch Kilde rettet sich mirakulös. SRF

«Das war nahe an einer Katastrophe. Ich habe Glück gehabt. Ich habe noch ein Bild im Kopf und das ist nicht so geil. Es geht so schnell, entweder muss man 100 Prozent wollen oder aufgeben. Es geht mir gut, die Hand ist etwas geschwollen, aber das ist kein Problem», sagte der 30-Jährige im SRF.

Kilde wurde am Ende 16. Das auch, weil das Wetter immer besser wurde. So konnten Fahrer mit hohen Startnummer nach vorne fahren. Das beste Beispiel: Der Italiener Florian Schieder fuhr mit Nummer 43 als Zweiter aufs Podest – und verdrängte den Schweizer Niels Hintermann auf den dritten Platz.