Schweizer Cup 2. Runde: FCA verliert Top-Stürmer, kassiert den Ausgleich – FCZ nach Eigentor vorne

Aarau – Basel 35‘ Mit einem herrlichen Aussenristpass lanciert Burger den nächsten Basler Angriff. Augustin sprintet über die rechte Seite in den Strafraum und zieht ab. Der Aarauer Schlussmann Enzler kann gerade noch an die Latte lenken. Der Ball bleibt aber im Spiel, Basel bleibt dran. Augustin wird am Leibchen gezogen und fällt im Sechzehner. Doch es geht weiter. Von der linken Seite bringt Burger den Ball in die Mitte. Aarau kann wieder nicht befreien. Wieder bleibt der FCB dran. Frei kann beinahe einschieben. Doch der Aarauer Keeper krallt sich gerade noch den Ball.