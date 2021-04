1 / 4 Am Samstag kam es auf dem Bodensee zu einer Suchaktion. 20min-Community/News-Scout Mehrere Einsatzkräfte waren beteiligt. Feuerwehr Konstanz Darunter auch die Rega. Rega

Darum gehts Am Samstag kam es auf dem Bodensee zu einem Sucheinsatz.

Diverse Rettungskräfte waren im Einsatz.

Laut der Polizei Konstanz ist eine Person von einer Fähre ins Wasser geraten.

Nach dem mehrfachen Absuchen der Seefläche wurde die Suche abgebrochen.

Sie wird nicht wieder aufgenommen.

Eine gross angelegte Suchaktion wurde am Samstagnachmittag auf dem Bodensee durchgeführt. Gemäss einem News-Scout, der den Flugradar beobachtete, war auch ein Rega-Helikopter im Einsatz. Corina Zellweger, Mediensprecherin der Rega, bestätigt den Einsatz. «Ein Rega-Helikopter von der Basis in St. Gallen beteiligte sich an der Suche», so Zellweger.

Wie es am Samstag in einer Meldung der Feuerwehr Konstanz heisst, wurden die Feuerwehr Konstanz und weitere Hilfsorganisationen aus Konstanz und dem Bodenseekreis am Samstag kurz nach 13 Uhr zu einem Sucheinsatz im Bereich der Fähre Linie Konstanz-Meersburg alarmiert. Gemeinsam wurde in einer Suchkette mit den Booten der Feuerwehr, DLRG und Wasserschutzpolizei die Seefläche im gemeldeten Bereich abgesucht. Ein Rettungshubschrauber der Rega suchte aus der Luft. Zusätzlich wurde die Drohneneinheit des Landkreis-Konstanz in den Fähre-Hafen alarmiert und unterstütze die Suche mit einer Drohne. Nach dem mehrfachen Absuchen der Seefläche durch die Einsatzkräfte wurde die Suche abgebrochen.

Gemäss dem Polizeipräsidium Konstanz wurde die Suche endgültig eingestellt. «Die Suche wird nicht mehr fortgesetzt», so Sprecher Thomas Pecher auf Anfrage. Bei der vermissten Person handelt es sich um einen Passagier, der auf der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz unterwegs war und dann ins Wasser geriet. Über den genauen Unfallhergang möchte man keine weiteren Angaben machen. Im Vordergrund steht laut Polizei derzeit wohl ein Suizid.

Vermisste im Bodensee

Seit 1947 wird eine Liste von vermissten Personen im Bodensee geführt. «Derzeit sind wohl 99 Personen auf dieser Liste», sagte Marcel Kuhn, Leiter der Seepolizei Thurgau, im Sommer 2019 gegenüber 20 Minuten .

Weil der Bodensee je nach Wasserstand mehr als 250 Meter tief sein kann, kommen Leichen nicht mehr an die Oberfläche. «Ab 60 Meter Tiefe ist der See nur noch vier Grad warm. Das ist wie ein Kühlschrank. Bei dieser Temperatur entstehen kaum noch Gase, die den Körper nach oben treiben könnten», sagt Kuhn. Der Wasserdruck tue das Übrige und verhindere zusätzlich den Auftrieb. «Bis 20 Meter Seetiefe stehen die Chancen gut, dass ein Körper an die Oberfläche treibt», sagt Kuhn. Würden die Körper tiefer liegen, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Auftriebs.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Suizidgedanken? Oder hast du jemanden durch Suizid verloren? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel . 0848 800 858 Seelsorge.net, Ange bot der reformierten und katholischen Kirche Muslimische Seelsorge, Tel. 043 205 21 29 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Dargebotene Hand, Tel. 1 43 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147