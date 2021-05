Tausende Franken Kosten - Grosse Suchaktion im Alpstein war umsonst

Am frühen Samstagabend bekam die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden einen Anruf von einem besorgten Vater. Der Mann meinte, dass sich sein 20-jähriger Sohn und dessen 21-jährige Freundin seit längerer Zeit nicht mehr gemeldet hätten. Das Paar sei irgendwo im Alpstein unterwegs und könne nicht mehr kontaktiert werden. «Sofort wurden verschiedene technische Massnahmen eingeleitet und die Ermittlungen in der Vermisstensache aufgenommen», teilt die Kapo Appenzell Innerrhoden mit. Das Auto der beiden Vermissten wurde kurze Zeit später von einer Patrouille auf der Schwägalp gefunden.

Kurz nach 19 Uhr meldeten sich die Vermissten bei Angehörigen und der Einsatzleitung der Suchaktion. Es kam raus: Das junge Paar biwakierte im Kronberggebiet und war telefonisch nicht erreichbar gewesen. Die angefallenen Kosten von mehreren tausend Franken werden dem Vater in Rechnung gestellt. Am Einsatz beteiligt waren neben der Polizei auch die Rega und die Rettungsstation Appenzell der ARS (Alpine Rettung Schweiz).

Ganz oder gar nicht

Roland Koster, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, versteht, dass der Vater in diesem Fall die Polizei verständigt hat. Er sagt: «Es ist oft ein heikler Entscheid, wann man jemanden als vermisst meldet.» Die Polizei berate in solchen Fällen die Anrufenden jeweils auch. «Doch wenn eine Person das Gefühl hat, dass etwas Schlimmes passiert ist, leiten wir sofort die entsprechenden Massnahmen ein», so Koster. Eine kleinere Suchaktion komme nie in Frage. Entweder man suche gar nicht oder dann mit allen möglichen Optionen. Laut dem Sprecher der Kapo AI steigen die Kosten für solche Suchaktionen schnell in den Bereich von mehreren tausend Franken.