Basel

Suche nach vermisster Person im Rhein abgebrochen

Am Dienstagabend ging bei der Polizei ein Alarm wegen einer vermissten Person im Rhein ein. Eine grössere Suche zu Wasser wurde ohne Ergebnis beendet.

Aufregung am Dienstagabend am Basler Rheinufer. «Da muss jemand gesprungen sein», hört man eine junge Frau sagen. Nach 22.30 Uhr sind plötzlich Blaulicht und Scheinwerfer auf dem Wasser zu sehen. Boote der Polizei und Feuerwehr suchen offensichtlich nach einer vermissten Person.

«Wir erhielten die Meldung, dass eine Person in den Rhein gefallen sei und haben, wie immer in solchen Situationen, alles hochgefahren», erklärte Toprak Yerguz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements am Mittwoch auf Anfrage. Der Einsatz sei aber nach kurzer Zeit ergebnislos beendet worden.