Scheveningen

Grosse Trauer um verstorbene Surfer in der Nordsee

Am Montag sind in der Nordsee fünf Surfer ums Leben gekommen. Die Trauer im Surfer-Städtchen Scheveningen ist gross. Jetzt werden Details zu den Opfern bekannt.

Hier im Bild der 30-jährige Joost. Er betrieb den Surf-Laden in Scheveningen.

Die jungen Männer sind in der tosenden niederländischen Nordsee ums Leben gekommen.

Am Montag sind fünf junge Surfer in Scheveningen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um drei Surf-Lehrer sowie zwei lokale Studenten. Die Opfer waren nach Angaben der Behörden sehr erfahrene Surfer, die die See sehr gut kannten. Warum die Niederländer im Alter zwischen 22 und 38 Jahren ertrunken sind, ist laut Behörden noch nicht bekannt.