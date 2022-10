Verletzter Nati-Star : «Wird an der WM bereit sein» – so steht es um Yann Sommers Verletzung



Er erlitt eine Verletzung am Sprunggelenk.

Nati-Goalie Yann Sommer musste in der vergangenen Woche im Pokalspiel der Gladbacher verletzt ausgewechselt werden.

Schweizer- und Gladbacher Fussballfans waren geschockt, nachdem Yann Sommer im Pokalspiel vergangene Woche gegen Darmstadt ausgewechselt werden musste. Der Schweizer Nati-Star wollte einen harmlosen Ball aus der Luft pflücken, knickte bei der Landung aber böse um . Schnell wurde Sommers geschwollener Knöchel zum Fuss der Nation. Eine Weltmeisterschaft ohne Yann Sommer, der mit seinen Paraden massgeblich an der Qualifikation beteiligt war? Undenkbar.

Die Hoffnung für die WM ist inzwischen aber sehr gross, die Stimmen rund um den Verletzungszustand des 33-Jährigen werden täglich positiver. «Gemäss den Prognosen sollte er noch vor der WM Einsatzzeit bekommen – wie auch der aktuell verletzte Ersatzgoalie Jonas Omlin», sagt Nati-Trainer Murat Yakin am Freitagabend gegenüber 20 Minuten im Rahmen eines Trainings der Nati-Fans in der Yakin-Arena.

«Er wird an der WM bereit sein»

Auch in Gladbach klingt man optimistisch. Am Mittwoch war Yann Sommer für PR-Fotos und -Videos wieder im Borussia Park zu sehen. Aus dem Kreis der Mannschaft heisst es: «Es geht ihm immer besser. Er wird an der Weltmeisterschaft bereit sein.»