Grosse Zustimmung für zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub

Und zahlen können wir alle. Ich habe keine Kinder und kann auch keine bekommen. Wenn es 2 Wochen mehr Ferien für Väter gibt, werde ich und alle kinderlosen klar diskriminiert. Das ist nicht in Ordnung!

Familienvater 07.06.2020, 07:00

Zwei Wochen finde ich gut den wenn schon kinder da si d ost es eine super Unterstützung wenn de Papa zuhause hilft für den Start in die neue Situation auch für das oder die Kinder ist es schön wenn am Anfang noch jemand mehr zuhause ist und ihnen Aufmerksamkeit schenkt die sie von der Mama am Anfang vielleicht nicht ganz bekommen da sie ja Körper und Psychisch noch etwas erschöpft ist. Und finanziell ist dass für ein gesundes Unternehmen auch machbar.