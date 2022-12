Zürich: Grosseinsatz bei Swiss-Life-Arena – Polizei räumte besetztes Juchareal

Unmittelbar neben der Swiss-Life-Arena ereignete sich am Mittwochnachmittag ein grosser Polizeieinsatz: Wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwochabend mitteilt, erhielt die Polizei kurz vor 10.30 Uhr die Meldung, dass an der Juchstrasse mehrere Personen das Areal besetzen würden. Das Areal sei derzeit vermietet und werde demnach für verschiedene Arbeiten genutzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich nebst Arbeitenden rund zwei Dutzend Besetzerinnen und Besetzer mit verschiedenen Fahrzeugen auf dem Gelände. Zudem sei am Eingangstor ein Banner mit der Aufschrift «Besetzt» angebracht gewesen.