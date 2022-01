Basel – Alarm im Gesundheitsdepartement – Chemiewehr und Sanität im Einsatz

Der Grund für den Einsatz ist noch unbekannt. Am 21. Dezember wurde das Gesundheitsdepartement schon abgeriegelt wegen eines verdächtigen Pakets.

Ein Aufgebot von Feuerwehr, Polizei und Sanität rückte am Dienstagvormittag kurz vor 10.30 Uhr beim Basler Gesundheitsdepartement an. Erst am 21. Dezember wurde der Amtssitz von Lukas Engelberger wegen eines verdächtigen Gegenstands abgeriegelt. Die Basler Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage einen laufenden Einsatz. Für weitere Informationen wurde auf die Staatsanwaltschaft verwiesen. Diese bestätigte auf Anfrage vorerst nur einen Einsatz der Rettungskräfte und Polizei.