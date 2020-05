Rotkreuz ZG

Grosseinsatz der Feuerwehr – 12 Personen evakuiert

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr stand in der Nacht auf Mittwoch in Rotkreuz im Einsatz. Das betroffene Gebäude wurde beim Brand komplett zerstört.

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Mittwoch mit einem Grossaufgebot ausrücken. In Rotkreuz ZG war eine Scheune in Brand geraten. Um 3 Uhr waren bei der Polizei entsprechende Meldungen eingegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand, wie es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden heisst. Im Einsatz standen rund 130 Feuerwehrleute.