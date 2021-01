In Altdorf ist ein Brand ausgebrochen. Wie Videos aus der 20 Minuten Community zeigen, steht in der Innenstadt ein Gebäude in Flammen. Alertswiss, die Notfall-App des Bundes, warnt vor einer starken Rauchentwicklung. Gemäss einem Leser sind Flammen und Rauchsäulen bis ins benachbarte Seedorf UR zu sehen: «Von uns aus sehen wir riesige Flammen hochlodern, die Rega ist mit Helikoptern im Einsatz.»