Möhlin, Aargau – Grosseinsatz der Feuerwehr wegen einem Wohnungsbrand

Es brannte am Samstagabend in einem Wohnhaus in Möhlin.

In einer Wohnung im 3. Stock eines Wohnhauses in Möhlin AG ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Auf einmal hat man einen lauten Knall gehört», so ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Zurzeit stünden etwa 50 Personen draussen vor dem Wohnhaus. Ebenfalls sei die ganze Strasse abgesperrt, so der News-Scout weiter.