Greifensee: Goldschmied am helllichten Tag überfallen – Täter auf der Flucht

Mehrere News-Scouts berichteten am Donnerstagmorgen von einem Grosseinsatz der Polizei im Zürcher Oberland. «Grosseinsatz in Bassersdorf, Brüttisellen und Schwerzenbach. Was ist los?», fragt sich E.G. In Fällanden, an einem Kreisel, sah G. gleich mehrere Zivilbeamte stehen. «Viele Polizisten decken neuralgische Punkte ab. Dadurch staut sich der Verkehr an mehreren Stellen.»