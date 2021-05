Grosseinsatz in Zürich-Altstetten - Mann mit Stichwaffe getötet – Verdächtiger festgenommen

In Zürich-Altstetten läuft am Montagmorgen ein Grosseinsatz.

An der Herrligstrasse in Zürich hat ein News-Scout am Montagmorgen ein Grossaufgebot von Polizei und Sanität beobachtet. «Ich zähle sechs Dienstwagen der Polizei sowie zwei zivile Autos mit Blaulichtern», sagt die Frau. Was genau passiert sei, wisse sie nicht. Eine Person werde in einem Krankenwagen gepflegt, ein Mann sei in einem blauen Kastenwagen abgeführt worden. «Die verletzte Person war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht bei Bewusstsein», sagt sie.