Zweisimmen BE : Grosseinsatz im Dorfzentrum – mehrere Häuser stehen in Brand

Im Dorfzentrum von Zweisimmen, im Bereich Schützenstrasse/Simmenstrasse, hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ereignet. Betroffen sind mehrere Gebäude, wie die Berner Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner die Häuser rechtzeitig verlassen. Der Einsatz der Feuerwehr läuft derzeit noch. Weitere Infoformationen will die Kantonspolizei im Verlauf des Tages in einem Communiqué erteilen.