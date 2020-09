Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, ging kurz vor 7 Uhr bei der Einsatzzentrale der die Meldung über einen heftigen Streit in einer Wohnung in Zürich Wollishofen ein.

Leser meldeten am Donnerstag einen Grosseinsatz der Polizei in Zürich.

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, ging kurz vor 7 Uhr bei der Einsatzzentrale der die Meldung über einen heftigen Streit in einer Wohnung in Zürich Wollishofen ein. Sofort rückten mehrere Patrouillen aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Frauen im Alter von 18 und 50 Jahren und einen schwer verletzten Mann. Der 47-Jährige verstarb trotz sofortigen Reanimationsmassnahmen noch in der Wohnung. Die beiden Frauen wurden ins Spital gebracht.