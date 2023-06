Einsatz im Kleinbasler Rotlicht-Viertel zur Prävention von Menschenhandel

An der Aktion waren neben der Kantonspolizei Basel-Stadt auch Mitarbeiter des Migrationsamts, des Amts für Wirtschaft und Arbeit sowie der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Am Donnerstag führte die Kantonspolizei Basel-Stadt zusammen mit Partnerbehörden eine umfangreiche Kontrollaktion im Kleinbasler Rotlichtmilieu durch. Im Fokus stand die Bekämpfung des Menschenhandels gemäss dem Regierungsschwerpunkt des Kantons Basel-Stadt. Es gab zudem den Verdacht auf Schwarzarbeit und Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dies teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einem Kommuniqué zum Einsatz mit. Spezialisten befragten sieben Frauen, die mutmassliche Opfer von Menschenhandel waren.

In der Nacht auf Freitag initiierte die Kantonspolizei Basel-Stadt eine koordinierte Kontrollaktion im Rotlichtmilieu zwischen der Mittleren Brücke und der Kaserne. «Es gibt eine spezielle Gruppe, die sich um solche Fälle kümmert. Aber natürlich ist das ein Thema in dem alle Uniformierten aus- und weitergebildet werden müssen», erklärt Rooven Brucker, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, auf Nachfrage.

Sieben Frauen müssen sich bei Migrationsamt melden

Eine Liegenschaft, in der sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden, wurde intensiv überprüft. Die Personalien aller anwesenden Personen wurden erfasst. «Grundsätzlich ist es immer sehr gefährlich, in Liegenschaften einzudringen, die das Potenzial haben, etwas Illegales zu verstecken», so Brucker. Von Fallen bis zu Angriffen könne alles vorkommen. 2021 wurden laut einer Kriminalstatistik der Basler Staatsanwaltschaft zehn Fälle von Menschenhandel im Stadtkanton festgestellt. Die Dunkelziffer sei laut Brucker wahrscheinlich jedoch höher.