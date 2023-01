Basel: Putzmittel-Gemisch wird zu Chlorgas – «so viel Blaulicht wie lange nicht mehr»

Rettungskräfte rückten am Donnerstagmorgen in Basel mit einem Grossaufgebot aus.

Am Donnerstag kam es gegen 8.30 Uhr in Basel zu einem chemischen Unfall bei einem Lebensmittel-Grosshändler. Ein News-Scout beobachtete den Einsatz der Rettungskräfte, die in Befürchtung vieler Verletzter mit einem Grossaufgebot angerückt waren. «Es hatte so viel Blaulicht wie schon lange nicht mehr», sagt der Mann. Aus seiner Perspektive habe aber alles sehr ruhig und professionell ausgesehen. Zum Einsatz kam auch das neue Grossraumrettungsfahrzeug der Ambulanz.