Spreitenbach AG : Grosseinsatz in Spreitenbach – Anwohner mussten Rollläden schliessen

In Spreitenbach gab es am Freitag einen Polizeieinsatz. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Mehrere News-Scouts melden übereinstimmend einen Polizei-Grosseinsatz in Spreitenbach.

An der Sandäckerstrasse in Spreitenbach AG riegelte die Polizei am Freitag ein Gebäude ab. Die Kantonspolizei bestätigte eine entsprechende Meldung mehrerer News-Scouts.