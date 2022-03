Kaminbrand  – Grosseinsatz in St. Gallen – 6 Personen im Spital

In der St. Galler Innenstadt gab es eine starke Rauchentwicklung. Gemäss der Stadtpolizei kam es zu einem Kaminbrand in einem Geschäft an der Multergasse. Mehrere Ambulanzen, die Feuerwehr sowie die Polizei sind vor Ort. Das Gebiet um das Feuer ist gemäss einem Reporter vor Ort abgesperrt. In der Stadt riecht es nach Rauch. Das konnten auch mehrere Passanten bestätigen: «Es hat sehr verbrannt gerochen und plötzlich haben wir Sirenen gehört», sagt ein Passant.