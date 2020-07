Werdinsel

Grosseinsatz in Zürich – Schlauchboot wird Höngger Wehr hinuntergespült

Bei der Werdinsel in Zürich findet derzeit in Grosseinsatz statt. Offenbar ist ein Schlauchboot ins Höngger Wehr geraten. Laut der Stadtpolizei Zürich wurden keine Personen verletzt.

Beim Höngger Wehr in Zürich ist es am Sonntagnachmittag zu einer brenzligen Situation gekommen. Mehrere Leser berichten, dass ein Schlauboot das Wehr hintergespült worden ist. Die Rettungskräfte reagierten umgehend mit einem Grossaufgebot. So stand ein Rettungshelikopter im Einsatz. Auch mehrere Ambulanzen und Polizeiwagen waren vor Ort. Die Stadtpolizei Zürich konnte später Entwarnung geben. Es seien keine Personen beim Vorfall verletzt worden. Die Polizei will zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher kommunizieren.