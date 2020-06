Grosseinsatz in Winterthur

Mann (25) übergiesst sich mit Benzin und zündet sich an – 2 Polizisten verletzt

In Winterthur findet zurzeit ein Grosseinsatz der Polizei statt. Nach einer Verfolgungsjagd hat sich ein Mann mit Benzin übergossen und angezündet. Zwei Polizisten sind verletzt.

Ein 25-jähriger Mann versuchte sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr einer Personenkontrolle an der Scheideggstrasse in Winterthur zu entziehen. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. Dabei kam es auch zu einer Schussabgabe seitens der Polizei.