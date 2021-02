Wie der News-Scout erzählte, sei ein Auto mit einem Zug aus St. Gallen in Richtung Zürich kollidiert. Auch der Zug von Zürich nach St. Gallen sei in den Unfall involviert. «Die Polizei hat das ganze Gebiet abgeriegelt. Zwei Ambulanzen sind bereits weggefahren, ich nehme an, dass es Verletzte gibt.» Er wohne gerade vis-à-vis und habe Schreie gehört. Rund 150 unverletzte Zugpassagiere wurden laut einem Reporter vor Ort von der Feuerwehr in Feuerwehrfahrzeugen weggefahren.