In Winterthur fand am Montag ein Polizeieinsatz statt. N.D. ist Schüler an der Kantonsschule im Lee und war gerade im Schulzimmer, als plötzlich der Alarm losging. «Unsere Lehrerin sagte uns, dass wir uns unter den Tischen verstecken sollen», erzählt der 14-Jährige. «Kurz darauf stürmten schwer bewaffnete Polizisten das Gebäude.» Zusammen mit seinen Schulkameraden wurde er nach draussen begleitet: «Sie sagten uns nicht, was passiert ist und schickten uns nach Hause.»