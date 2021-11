Basel – Grosseinsatz wegen Unfall auf A2

Beim Schwarzwaldtunnel auf der Autobahn A2 in Basel ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen.

Auf der Autobahn A2 in Basel beim Schwarzwaldtunnel ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Basler Kantonspolizei auf Anfrage erklärte, sind in Fahrtrichtung Deutschland und Frankreich ein Auto und ein Lastwagen kollidiert. Dabei wurden vermutlich zwei Personen verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Frankreich und Deutschland ist im betroffenen Bereich gesperrt. Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden, empfiehlt die Polizei.