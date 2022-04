Kiwix – Grosser Ansturm auf russische Offline-Wikipedia

… und die damit einhergehende Unterdrückung der freien Meinungsäusserung in Russland. (Im Bild: Am 14. März hielt eine verzweifelte Mitarbeiterin des russischen Kanal 1 während einer Nachrichtensendung ein Plakat, das die Lügen des Kremls anprangert, ins Live-TV-Bild.)

Die russische Zensurmaschine läuft seit Beginn der Invasion der Ukraine auf Hochtouren. So ist es in Russland verboten, die Invasion als Krieg zu bezeichnen. Wer es trotzdem macht, riskiert Haftstrafen bis 15 Jahre. Auch Tiktok, die einzige grosse ausländische Social-Media-Plattform, die in Russland noch nicht gesperrt ist, übt sich in Zensur. Die chinesische App blockiert alle nicht-russischen Inhalte für russische Nutzerinnen und Nutzer, wie netzpolitik.org berichtet. Gleichzeitig hat Moskau die staatliche Propaganda massiv ausgebaut. Für die Menschen in Russland wird es zunehmend schwieriger, an unabhängige Informationen zu gelangen.