Am Samstagnachmittag findet in Zürich die «Drag Story Time» statt. Das Interesse daran ist riesig. Einige Leute wurden gar nicht erst in die Bibliothek gelassen.

Vorlesung : Grosser Ansturm und Sitzprotest bei «Drag Story Time» in Zürich

1 / 3 Am Samstag lesen Dragqueens in der Pestalozzi-Bibliothek Kindern zwischen drei und acht Jahren aus Büchern vor. Pestalozzi Bibliothek/Screenshot Auch die Stadtpolizei Zürich ist bei der Bibliothek postiert. Laut Felix Hüppi, Direktor der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, ist es das erste Mal, dass Sicherheitspersonal für einen Anlass der Bibliothek beauftragt werden musste. Pestalozzi Bibliothek/Screenshot Das Interesse an der Veranstaltung ist gross. Schon etwa 30 Minuten vor Beginn bildete sich vor dem Gebäude eine riesige Schlange. 20min/Michelle Ineichen

Darum gehts Am Samstag findet in der Pestalozzi-Bibliothek in Oerlikon der Kinderanlass «Drag Story Time» statt.

Beim Anlass lesen Dragqueens den Kindern aus Büchern vor.

Es mussten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Störaktionen entgegenzuwirken.

Dragqueens lesen am Samstag in der Pestalozzi-Bibliothek am Event «Drag Story Queen» Kindern zwischen drei und acht Jahren aus Büchern vor. Dabei soll laut dem Veranstalter unter Anleitung einer Kinderpädagogin das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt, ihre Individualität gefeiert und die Toleranz gefördert werden.

Am Anlass sind jedoch nicht nur Dragqueens, Kinder, Mütter und Väter vor Ort. Auch die Stadtpolizei Zürich ist bei der Bibliothek postiert. Der Grund: Störanlässe wie jener der Neonazi-Gruppe «Junge Tat» im Oktober im Tanzhaus Zürich. Damals mischten sich einige der Mitglieder unter die Besucherinnen und Besucher, andere standen vermummt vor der Lokalität, zündeten Rauchfackeln an und riefen Parolen. Auch für den Anlass am Samstag wurde zu Störaktionen aufgerufen.

Sitzprotest in der Bibliothek

Bereits eine gute halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn haben sich vor der Bibliothek zahlreiche Menschen versammelt. Darunter einige Kinder, die meistens geschminkt sind. Der Vorplatz der Bibliothek wurde mit zahlreichen Kreidemalereien versehen. Die Polizei ist zwar präsent, hält sich jedoch im Hintergrund.

Vor Ort erscheinen auch einige Politikerinnen und Politiker der linken Parteien. AL-Kantonsrätin Anne-Claude Hensch sagt etwa gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Ich bin hier, weil das meine Bibliothek ist und ich nicht will, dass hier eine Kinderstunde politisiert wird.»

Felix Hüppi, Direktor der Bibliothek, sagt gegenüber der Zeitung weiter, dass sich rund 300 Sympathisantinnen und Sympathisanten zu einem Sitzprotest eingefunden hätten. Einige Leute wurden nicht reingelassen, darunter Journalisten.

An der «Drag Story Time» vom Samstag in Zürich nahmen zahlreiche Kinder und ihre Eltern teil. 20min

«Es ist extrem schade»

«Die Stadtpolizei Zürich steht mit dem Veranstalter in Kontakt. Zudem werden Aufrufe zu Störaktionen in die laufende Lagebeurteilung einfliessen und Einsatzkräfte werden vor Ort sein», sagte Pascal Siegenthaler von der Stadtpolizei Zürich am Dienstag gegenüber 20 Minuten.

Die Stadtpolizei hat kurzfristig auch eine Gegendemonstration bewilligt, die sie zuvor noch abgelehnt hatte. Die Gegner der Veranstaltung haben jedoch die Auflage erhalten, sich nur auf dem Max-Frisch-Platz auf der anderen Seite des Bahnhofs Oerlikon aufzuhalten. Gemäss dem «Tages-Anzeiger» seien lediglich einige wenige dem Protestaufruf gefolgt. Auch Freiheitstrychler sind vor Ort. Einer von ihnen sagt gegenüber 20 Minuten: «Ich bin heute als besorgter Vater hier. Die Frühsexualisierung schon im Kindergarten macht mir Sorgen. Unsere Kinder sollen nicht mit Drag Queens konfrontiert werden. Man lässt uns nicht rein oder was sagen.»

Wie Felix Hüppi am Dienstag sagte, wurde auch eine private Sicherheitsfirma engagiert. «Es ist extrem schade. Ich verstehe nicht, weshalb die Leute aufgrund der Geschlechterfrage so angriffig werden», so Hüppi. Es sei das erste Mal überhaupt, dass Sicherheitspersonal für einen Anlass der Bibliothek beauftragt werden musste.