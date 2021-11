Mehrere Stunden Wartezeit - Grosser Ansturm – Zürich führt 2400 Booster-Impfungen am HB durch

Das Impfdorf am Zürcher Hauptbahnhof startete am Montag. Während dreier Tage konnten sich Impfwillige in der Bahnhofshalle impfen lassen.

Die Informations-, Beratungs- und Impfangebote des Kantons Zürich im Rahmen der nationalen Impfwoche wurden in den ersten drei Tagen rege genutzt. Das teilte die Gesundheitsdirektion am Donnerstag mit. so wurden im Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof während dreier Tage 670 Erstimpfungen und 121 Zweitimpfungen durchgeführt.

Zusätzlich wurden im Impfdorf und den anderen Impforten bereits 2400 Boosterimpfungen durchgeführt. Laut einer Mitteilung führte die hohe Nachfrage zu Wartezeiten von mehreren Stunden. Personen, die aus diesem Grund nicht vor Ort geimpft werden konnten, wurde eine Alternative angeboten. Personen ab 65 Jahren haben die Möglichkeit, sich in einem Impfzentrum, in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke impfen zu lassen. Für die Impfung in einem Impfzentrum oder in einer Apotheke kann im kantonalen Impftool ein Termin gebucht werden. Derzeit gibt es für die Boosterimpfung rund 22’000 freie Termine.