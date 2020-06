Feuerwehreinsatz in Bern

Grosser Bienenschwarm lässt sich an einem Velo nieder

Ein Bienenvolk liess sich am Mittwochnachmittag in der Berner Innenstadt nieder. Dies führte zu einem Feuerwehreinsatz, der viele Schaulustige anzog.

Eine Leser-Reporterin lief am Mittwochnachmittag nichts ahnend an einen Feuerwehreinsatz an der Neuengasse in Bern heran. Die Einsatzkräfte beschäftigten sich gerade mit einem wild summenden Bienenschwarm, der sich dort an einem parkierten Velo niedergelassen hatte. «Mitarbeiterinnen aus einem anliegenden Geschäft erzählten mir, dass der Schwarm, wie aus dem nichts angeflogen kam», erzählt die Leser-Reporterin. Die Leute von der Feuerwehr hätten die Tiere mit einer Flüssigkeit besprüht.